Scoppia un incendio all'interno di un garage: i pompieri spengono le fiamme

Attimi di apprensione domenica sera in un'abitazione nel comune di Conselice. Erano le 23.30 quando i Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata che segnalava un incendio in un garage al piano terra. Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento di Lugo con autopompa e autobotte, con i pompieri che hanno spento il principio di incendio in breve tempo, limitando i danni al solo garage ed evitando che le fiamme si espandessero.