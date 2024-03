Paura nella notte in una palazzina, incendio nel sottotetto: evacuate diverse persone, due feriti lievi

Tanta paura ma per fortuna solamente due lievi feriti, a causa del fumo inalato, in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4.45 della notte tra sabato e domenica a Russi, in una palazzina di piazza Baccarini. A quanto pare dai primi rilievi, pare che le fiamme si siano sviluppate nel sottotetto: il fumo ha invaso velocemente però tutti i locali, costringendo i residenti, ad uscire dallo stabile. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze, hanno soccorso due persone che sono rimaste leggermente intossicate e trasportate con codice di bassa gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti.

Vigili del fuoco di Ravenna sono accorsi con diversi mezzi tra cui autoscala, autobotte, camion di supporto diverse squadre ed hanno operato per ore per limitare i danni dell'incendio. Sicuramente lo stabile verrà dichiarato in agibile, e i pompieri domenica mattina erano ancora sul posto per arginare le fiamme e tenere a bada eventuali focolai nascosti.sul posto anche i carabinieri di Ravenna per i rilievi di rito e anche il Comune di Lugo, nella persona della sindaca Valentina Palli, per capire come gestire e che supporto dare alla persone evacuate.