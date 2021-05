La testimonianza in diretta dell'incidente aereo: "Sembrava in difficoltà, ma pensavo stesse solo atterrando"

Ha visto il tragico incidente aereo avvenuto venerdì mattina nei pressi di Fosso Ghiaia, nei quale hanno perso la vita due piloti, sotto ai suoi occhi, mentre era impegnato a lavorare. Una scena che non dimenticherà certo facilmente. Raffaello (nome di fantasia) venerdì mattina stava tagliando l'erba per conto della sua ditta alla rotonda dell'incrocio con via Dismano dal lato di San Zaccaria, quando ha alzato gli occhi al cielo e ha notato un aereo dal quale usciva del fumo.

"Ho visto l'aereo che scendeva e da dietro usciva molto fumo - spiega Raffaello - Sembrava in difficoltà, ma non ci ho dato troppa importanza sul momento. Io abito in zona e ne ho visti tanti di aerei e anche di paracadutisti, ma questo aveva qualcosa che non andava. E' successo tutto nel giro di tre secondi: un attimo dopo ho visto un'alta colonna di fumo alzarsi, ma non ho sentito un rumore particolare. Poco dopo sono passati i Vigili del fuoco, lì ho realizzato che era successo qualcosa di grave, anche se ho sperato che non fosse morto nessuno. E invece... Una disgrazia. Ho realizzato tutto quando sono arrivato a casa, leggendo gli articoli. Non ci potevo credere. Pensavo stessero semplicemente atterrando, ci sono rimasto malissimo. Una cosa simile non l'avevo mai vista".