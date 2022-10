Grave scontro fra 2 imbarcazioni al largo di Ravenna: peschereccio affondato e 2 naufraghi in ospedale

Il violento impatto fra le due imbarcazioni ha portato a un naufragio che sarebbe anche potuto risultare drammatico. Tutto è accaduto intorno alle 5.20 di mercoledì mattina, a circa 11 miglia al largo della costa di Ravenna. Le cause che hanno portato alla collisione fra le due imbarcazioni, un mercantile proveniente dalla Croazia che stava rientrando nel porto di Ravenna e il peschereccio "Lugarain" di Cesenatico, sono ancora tutte da chiarire. L'impatto in mare è risultato critico per il peschereccio romagnolo che è affondato in pochi attimi. Fortunatamente i 5 membri dell'equipaggio sono stati immediatamente soccorsi dal mercantile che li ha caricati a bordo.

Sul posto sono arrivati rapidamente anche i mezzi della Capitaneria di Porto di Ravenna che hanno trasportato i 5 naufraghi sulla motovedetta veloce per poi sbarcarli a terra. Due degli uomini del peschereccio, che lamentavano segni di ipotermia, sono stati poi portati in ospedale, ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Nell'area dell'incidente è stato già avviato il protocollo di sicurezza relativo all'inquinamento, una azione necessaria in seguito all'affondamento del peschereccio. Il mercantile ha invece attraccato alla banchina intorno alle 9. La Capitaneria di Porto è intervenuta nel tratto di mare con i mezzi antinquinamento. Atteso anche l'interevento nell'area da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco per effettuare una verifica dell'imbarcazione affondata.