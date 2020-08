Si schianta e si ribalta con l'auto, ma fortunatamente esce sulle proprie gambe: spavento per un 19enne

Ancora un incidente stradale nel ravennate, questa volta in via Canale Molinetto. Intorno alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato un 19enne a bordo di una Ford Fiesta, proveniente da Lido Adriano verso Ravenna, a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha prima attraversato il prato, per poi schiantarsi contro il muro a secco e infine ribaltarsi. Il conducente ha riportato ferite al volto e trauma da cintura ma fortunatamente è uscito spontaneamente dalla vettura ancora prima dell’arrivo dei sanitari del 118. All’arrivo di questi ultimi il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso con un codice di media gravità. L'incidente è avvenuto qualche ora prima di quello ben più grave, costato la vita ad una ragazza di 24 anni in A-14 (ARTICOLO E FOTO QUI)

