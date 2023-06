Veicolo sbanda e urta il guard rail: ponte mobile di nuovo chiuso

Era stato riaperto nel pomeriggio di giovedì, con grande sollievo per il traffico cittadino, ma sabato il ponte mobile è stato nuovamente chiuso, stavolta a causa di un incidente. Secondo le prime informazioni pare che questa mattina una spazzatrice stradale, per motivi ancora da accertare, abbia sbandato finendo per impattare contro i guard rail del ponte. Sul posto è giunta la Polizia Locale e si è deciso di chiudere il ponte per valutare le cause dell'incidente.

"Il ponte mobile, dopo essere stato chiuso per un mese ed aver causato una enormità di disagi alla cittadinanza, un giorno e mezzo dopo la sua riapertura è nuovamente chiuso. Sembrerebbe infatti che a causa di alcuni problemi con l’asfalto di copertura della campata, ci sia stato un incidente. Davvero non sappiamo più come inquadrare questa storia ed i Cittadini di Ravenna non sanno più cosa pensare degli infiniti lavori pubblici che si rivelano poi dei completi fallimenti - affermano i consiglieri Alberto Ferrero e Renato Esposito di Fratelli d'Italia - La nostra Città deve tornare a subire disagi e rallentamenti quando la struttura era stata riaperta da pochissimo. Tutto questo è davvero incredibile, è davvero inaccettabile. Come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ci muoveremo immediatamente presentando un question time con cui chiederemo al Sindaco ed alla Giunta conto di questa ennesima inefficienza".