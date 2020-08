Esce di strada e si schianta contro la recinzione di una casa: è grave

Ennesimo incidente sulle strade ravennati, dopo quello avvenuto venerdì mattina nella pineta di Lido di Dante e quello che ha visto coinvolta una famiglia in autostrada. Intorno alle 17.15 una 77enne, originaria di Forlimpopoli ma residente a San Lazzaro di Savena, stava percorrendo via Sottofiume a Boncellino di Bagnacavallo in direzione San Vitale, quando all'improvviso ha perso il controllo dell'auto, una Hyundai ix20, e ha impattato contro la recinzione di una casa, terminando la sua corsa contro la siepe.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale la ferita è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. Intervenuti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco di Lugo e i Carabinieri di Bagnacavallo, che hanno chiuso al traffico la strada per permettere i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani