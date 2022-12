Incidenti in aumento, a Faenza oltre 440 nell'ultimo anno. E crescono anche i "pirati della strada"

E’ in lieve aumento il numero degli incidenti stradali nel territorio di Faenza. Lo sottolineano i dati dei rilievi svolti dal comando della Polizia Locale della Romagna Faentina, che evidenziano un trend in attivo rispetto al 2021. In tale annualità, ancora viziata dagli effetti dei decreti Covid, erano stati rilevati 443 incidenti stradali, di cui sette mortali, sette con feriti in prognosi riservata e 250 con feriti di altra entità.

Alla fine di novembre del 2022 invece, quindi senza considerare gli incidenti rilevati nell’ultimo mese dell’anno, il numero complessivo di rilievi svolti dal comando di via Baliatico ammonta a 441. Numeri che riguardano anche l’incidentalità in provincia di Ravenna, ma che tuttavia sono al di sotto del trend nazionale, visto che il rapporto Istat relativo agli incidenti stradali rilevati nel primo semestre dell’anno ha evidenziato un incremento del 25% circa per gli incidenti con lesioni e per gli incidenti con feriti. Gli aumenti su scala nazionale purtroppo hanno toccato sensibilmente anche il numero di vittime (+15,3%), con una media di otto decessi al giorno sul territorio italiano. Nel faentino la percentuale non toccherà entro la fine dell'anno la media nazionale.

Un dato più specifico però riguarda i casi di conducenti scappati senza prestare soccorso dopo gli incidenti stradali. Il reato, che si configura ai sensi dell’articolo 189 del codice della strada, ha visto la Polizia Locale manfreda individuare e denunciare ben 9 persone negli ultimi mesi. L’ultimo in ordine temporale riguarda l’incidente avvenuto il 9 dicembre in via Oberdan, quando una 21enne fu investita mentre attraversava le strisce pedonali. Per quel fatto pochi giorni fa la Polizia Locale faentina ha denunciato all’autorità giudiziaria un 58enne residente a Bagnacavallo.