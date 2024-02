L'innovazione sociale parte da un podcast: al via il percorso "Uploader"

Parte in Bassa Romagna "Uploader", un progetto di innovazione sociale che, attraverso la produzione originale di podcast, racconti lo spaccato dei giovani della Bassa Romagna e favorisca le relazioni tra giovani e adulti, oltre a sviluppare rapporti di vicinanza significativa e creare relazioni. Si tratta di un percorso condiviso tra il Servizio Nuove generazioni e l’Area Vulnerabilità sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che metteranno in rete le proprie risorse e competenze per offrire ai giovani informazione e formazione complete e intersettoriali. Attraverso la struttura di Radio Sonora, sarà utilizzato il podcast come strumento per far conoscere le storie dei giovani che sappiano essere di ispirazione per altre ragazze e ragazzi e per adulti del territorio: progetti, percorsi personali, ambizioni, disagi e sogni che si avverano.

Il progetto in una sua prima fase prevede un percorso formativo dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche legate alla produzione di podcast, organizzato da Chora Media, la prima "podcast company" italiana. La formazione di Chora Media prevede quattro appuntamenti condotti dai docenti Francesca Abruzzese e Antonella Serrrecchia per la parte autoriale, struttura della storia e racconto, e Andrea Girelli e Mattia Liciotti per la parte relativa al sound design.

Al termine del percorso formativo i ragazzi coinvolti si dedicheranno alla creazione di podcast: dall'ideazione alla produzione esecutiva, che include editing, scrittura e post-produzione, sotto la guida del podcaster e autore Nicolò Valandro. I podcast racconteranno le storie dei giovani che saranno condivise sulle principali piattaforme di ascolto e successivamente attraverso uno strumento dedicato si vorrà favorire l’incontro con gli uploader: figure cardine del progetto, persone con cui i giovani possano sperimentare la potenza di una relazione funzionale, di uno scambio all’interno del quale raccontarsi, condividere preoccupazioni, ansie, ma anche traguardi e soddisfazioni e trovare un proprio spazio di esclusività.