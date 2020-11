Insegnante positiva al Covid: stop alle lezioni in due scuole

Da martedì 17 novembre sono sospese in via precauzionale le lezioni in presenza nella scuola media di Casola Valsenio e in tre classi della scuola media di Riolo Terme. In seguito alla positività al Covid di un’insegnante, che svolge la sua attività nelle due scuole, in via precauzionale e per prevenire rischi di contagio tra gli alunni e il personale docente e non docente della scuola la direzione dell’Istituto Comprensivo, d’intesa con le autorità sanitarie, ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza nelle tre classi della scuola media di Casola Valsenio e in tre classi della Scuola Media di Riolo Terme.

Agli alunni e alle alunne, che da martedì seguono le lezioni a distanza online, si raccomanda di limitare le uscite e i contatti, in attesa di essere sottoposti al tampone per accertarne la condizione. A questo proposito l’Istituto comprensivo invierà alle famiglie degli alunni le indicazioni fornite dal dipartimento di sanità con le modalità e i tempi per l’effettuazione del tampone. L’auspicio è che non si rilevino casi di positività tra gli alunni e il personale docente e non docente, per poter riprendere a breve le lezioni in presenza in una ritrovata condizione di sicurezza e tranquillità, e proseguire il normale svolgimento dell’anno scolastico.