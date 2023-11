Italia sempre più a rischio alluvioni, Legambiente: "Quella di maggio può ripetersi. E il Governo dimezza le risorse"

L’Italia è sempre più soggetta ad alluvioni e piogge intense ed è sempre più fragile e impreparata di fronte alla crisi climatica. È quanto emerge dal “Rapporto Città Clima 2023 Speciale Alluvioni” realizzato da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol, che quest’anno dedica uno speciale proprio al tema alluvioni denunciando anche i tagli che ci sono stati alle risorse destinate alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

I numeri parlano da soli: negli ultimi 14 anni - dal 2010 al 31 ottobre 2023 - sono stati registrati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente ben 684 allagamenti da piogge intense, 166 esondazioni fluviali e 86 frane sempre dovute a piogge intense, che rappresentano il 49,1% degli eventi totali registrati. In questi 14 anni, le regioni più colpite per allagamenti da piogge intense sono state la Sicilia, con 86 casi, seguita da Lazio (72), Lombardia (66), Emilia-Romagna (59), Campania e Puglia (entrambe con 49 eventi), Toscana (48). Per le esondazioni fluviali al primo posto la Lombardia con 30 casi, seguita dall’Emilia-Romagna con 25 e dalla Sicilia con 18 eventi. Va segnalato anche il numero di frane da piogge intense che hanno provocato danni in particolare in Lombardia (12), Liguria (11), Calabria e Sicilia (entrambe con 9 eventi).

Ad andare in sofferenza sono soprattutto le grandi città: in primis Roma, dove si sono verificati 49 allagamenti da piogge intense, Bari con 21, Agrigento, con 15, Palermo con 12, Ancona, Genova e Napoli con 10 casi. Per le esondazioni fluviali spicca Milano, con almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in questi anni, di cui l’ultima a fine ottobre; seguono Sciacca (AG) con 4, Genova e Senigallia (AN) con 3.

Numeri preoccupanti se si pensa che l’Italia è un gigante dai piedi d’argilla e ad elevato rischio idrogeologico, con 1,3 milioni di persone che vivono in aree definite a elevato rischio di frane e smottamenti e oltre 6,8 milioni di persone sono a rischio medio o alto di alluvione (dati Ispra). "Dal punto di vista economico, ricorda Legambiente, il Paese ha speso dal 2013 al 2023 oltre 13,8 miliardi di euro in fondi per la gestione delle emergenze meteo-climatiche (dati Protezione civile). Eppure, nonostante tutto ciò, il Governo Meloni nel rimodulare il Pnrr ha scelto di dimezzare le somme destinate a contrastare il dissesto idrogeologico, passate a livello nazionale da 2,49 miliardi a 1,203 miliardi, in un Paese dove si sono spesi in media oltre 1,25 miliardi/anno per la gestione delle emergenze, mentre dal 1999 al 2022, per la prevenzione del rischio, sono stati ultimati 7.993 lavori per un importo medio di 0,186 miliardi/anno (fonte Rendis- Ispra)".

Secondo Legambiente a pesare in questi anni in Italia "l’assenza di una governance con una visione più ampia capace di tener insieme conoscenza, pianificazione e controllo del territorio". Per questo oggi l’associazione ambientalista, in occasione del lancio del suo report, ricorda "quelli che devono essere i due pilastri cardine della buona gestione del territorio: ossia la convivenza con il rischio, che si attua con la giusta attenzione ai piani di emergenza comunali, all’informazione e formazione dei cittadini e la consapevolezza che un territorio come quello italiano non ha bisogno di essere ulteriormente ingessato, cementificato, impermeabilizzato, ma dell’esatto opposto, ovvero dell’adattamento".

Al Governo Meloni lancia un appello "affinché in tempi rapidi definisca una nuova governance del territorio, che riveda le politiche territoriali tenendo conto di quattro priorità su cui non sono ammessi più ritardi: occorre approvare in via definitiva il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e individuare le linee di finanziamento stanziando adeguate risorse economiche (a oggi assenti) per attuare il Piano; approvare la legge sullo stop al consumo di suolo che il Paese aspetta da 11 anni. Occorre, poi, far rispettare il divieto di edificazione nelle aree a rischio idrogeologico e i vincoli gia? presenti, riaprire i fossi e i fiumi tombati nel passato, recuperare la permeabilità del suolo attraverso la diffusione di Sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS) che sostituiscano l’asfalto e il cemento. Bisogna superare la logica dell’emergenza e degli interventi invasivi e non risolutivi. È necessario costituire una regia unica, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, attualmente marginalizzate, per costruire protocolli di raccolta dati e modelli logico/previsionali che permettano di conoscere la tendenza delle precipitazioni e i loro impatti sul territorio, e rafforzare la collaborazione tra gli Enti in modo da avere priorità di intervento e vincoli di tutela coerenti tra i diversi livelli, con l’obiettivo anche di fornire un quadro costantemente aggiornato dei progetti e dei cantieri in corso".

L'alluvione in Romagna

Nell’anno in corso due alluvioni hanno sconvolto l’Emilia-Romagna: il 2 e 3 maggio la prima e tra il 15 e il 17 maggio la seconda, piu? grave e che ha coinvolto 44 comuni, principalmente nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Le forti piogge hanno fatto straripare 23 corsi d’acqua e si sono verificate oltre 280 frane in 48 comuni. Sono stati evacuati grandi centri urbani come Faenza e frazioni del comune di Ravenna, mentre il centro storico di Castel Bolognese è stato allagato dall’esondazione del Senio. Numerose le strade e ferrovie chiuse e danneggiate. Sono caduti più di 300 mm di piogge in due giorni e 21 tra fiumi e corsi d’acqua sono esondati; a inizio giugno si contavano 936 frane principali e migliaia di microfrane attive, 726 strade chiuse totalmente o parzialmente. Il bilancio ufficiale è di 15 vittime, oltre alle 3 vittime dell’ondata di inizio maggio che aveva gia? compromesso abitazioni, viabilità e agricoltura. Il ripristino del territorio prevede 430 interventi per una spesa stimata di 360 milioni di euro.

“Ciò che è avvenuto a maggio rischia di ripetersi ogni qualvolta ci sarà una pioggia intensa – dichiara Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia Romagna – Lo abbiamo visto solo qualche settimana fa quando in tutto l’appennino è scattata l’allerta rossa per forti piogge e possibili frane che ha poi innescato le allerte nei giorni successivi anche in pianura; per fortuna questa volta non è accaduto nulla, ma ogni allerta comporta chiusure di scuole, strade, ponti, un danno all’economia e una prova anche emotiva per le popolazioni. Occorre lavorare sulla mitigazione de rischio idrogeologico, restituendo spazio ai fiumi, delocalizzando le attività produttive realizzate in golena, disigillando i territori impermeabilizzati, realizzando opere di difesa passiva e di sfogo controllato come le casse di espansione. Ad esempio, sul fiume Senio l’unica cassa realizzata è stata fondamentale per contenere la piena a maggio, fin quando ha potuto, mancando ancora le altre; questi lavori vanno terminati e vanno pensati anche per altri fiume, come il Lamone, altro protagonista dell’alluvione di primavera".

“La ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, a partire dall’Emilia-Romagna -– spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente - deve essere l’occasione per ripensare la gestione del territorio, anche con coraggiosi cambi di uso del suolo, considerata l’ingente quantità di risorse pubbliche che saranno utilizzate. Sarebbe miope, infatti, pensare di ricostruire con la filosofia “dov’era, com’era”.