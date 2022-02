L'alberghiero di Cervia fa furore al "Cooking quiz": 2 classi ottengono il pass per la finale nazionale

È partita con successo la sesta edizione del Cooking Quiz, il Concorso Didattico Nazionale che ha per protagonisti gli studenti delle classi 4^ di 105 Istituti Alberghieri in tutta Italia. E quest'anno il quiz registra un record di adesioni: infatti il tour digitale del Cooking Quiz coinvolgerà oltre 20.000 studenti.

Nella prima parte, il formatore di Peaktime Alvin Crescini coinvolge i ragazzi in una lezione “etica”: vengono toccati importanti argomenti come la raccolta differenziata in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, e si parla di sana e corretta alimentazione, di sprechi alimentari e di valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio.

Dopo la lezione etica, parte il collegamento con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana dove gli Chef docenti Francesco De Rosa e Valerio Cabri per le lezioni di enogastronomia e il Coordinatore di ALMA Wine Academy Ciro Fontanesi per le lezioni di Sala-Vendita, ogni giorno coinvolgono i ragazzi in lezioni pratiche, molto interessanti e soprattutto formative. Per le classi di pasticceria invece, scende in campo lo chef Enrico Nativi che delizia tutti con le sue fantastiche preparazioni. Inizia a questo punto il momento della verifica: gli studenti da scuola o da casa vengono coinvolti in una “gara” entusiasmante e soprattutto vengono testate le loro conoscenze ed abilità attraverso l’edutainment.

Il Cooking Quiz ha fatto tappa all’Istituto Alberghiero “T. Guerra” di Cervia, un’eccellenza del territorio, dove le classi 4^C enogastronomia e 4^G sala hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a maggio. Gli studenti che invece hanno ottenuto il punteggio migliore, portando a casa un buono per gli acquisti in rete sono: Victor M. e Francesco D. M.