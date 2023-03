L’Unione della Romagna Faentina approda su LinkedIn

L’Unione della Romagna Faentina apre la propria pagina pubblica sulla nota piattaforma professionale “LinkedIn”. Dopo aver popolato i social media più noti, da Facebook a YouTube, l’Unione sarà visibile anche per i professionisti del mondo del lavoro.

LinkedIn, infatti, è un social network i cui iscritti si mettono in contatto tra loro sulla base delle competenze ed esperienze professionali con lo scopo di fare rete, scambiarsi consigli, tenere traccia delle tendenze, entrare in contatto con le aziende e candidarsi a posizione lavorative. Sebbene a prima vista la piattaforma possa essere esclusivamente riservata a soggetti del mondo privato, LinkedIn ospita da tempo in realtà anche le pagine degli enti pubblici e, da oggi, anche quella dell’Unione della Romagna Faentina.

I motivi che hanno spinto l’Unione ad atterrare anche su questa piattaforma sono molteplici. Per prima cosa, l’esigenza di dare uno spazio idoneo ai temi che riguardano la formazione, gli eventi e i progetti attivati dall’ente che hanno una ricaduta sul territorio: dall’università alle manifestazioni locali, dai progetti europei ai bandi di gara, dai servizi al cittadino ai contributi per le imprese. Oltre questo desiderio dell’Amministrazione di dare informazioni sulle opportunità nel territorio per studenti, professionisti e imprese, c’è anche il bisogno di migliorare la propria visibilità per attrarre nuove forze e competenze qualificate e dal taglio innovativo al proprio interno.

L’apertura del profilo LinkedIn fa parte quindi di una strategia integrata sullo sviluppo e la gestione del personale che da tempo l’Unione sta avvalorando anche grazie alla partecipazione al Progetto Italiae, promosso dal Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie, finalizzato alla costruzione di nuovi profili professionali in grado di soddisfare le emergenti esigenze di innovazione nella pubblica amministrazione. Il potenziamento delle competenze e l’acquisizione di personale qualificato rappresenta una leva strategica importante nella macchina amministrativa per fronteggiare le sfide legate alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali e digitali.