La barca prende fuoco: due persone tratte in salvo, intervento di fronte alla costa

Imbarcazione in fiamme di fronte alle coste ravennati. Sabato mattina, alle 11.15 circa, la sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ravenna ha ricevuto una chiamata proveniente dal proprietario di una barca di 9 metri di lunghezza, a 500 metri di distanza dalla costa – località foce fiume Reno - che riferiva la presenza di un'ingente quantità di fumo proveniente dal vano motore.

Le due persone a bordo, in buone condizioni di salute seppur scosse dall’evento, sono state nell’immediatezza tratte in salvo da un’altra imbarcazione presente nelle vicinanze. La Capitaneria di Porto ha disposto l’intervento immediato della motovedetta Search and Rescue CP 847 al fine di verificare le condizioni di salute delle persone e garantire le condizioni di sicurezza della navigazione nella zona coinvolta dall’evento.

Appena giunto, l’equipaggio della motovedetta ha trovato la barca avvolta da fumo e fiamme e ha proceduto a contenere l’incendio con la pompa antincendio in dotazione all’unità. Nel frattempo, per effetto della corrente, l'imbarcazione si è avvicinata sempre di più alla costa per poi arenarsi in prossimità del litorale, mentre i diportisti sono stati ricondotti al sicuro a terra.

La Motovedetta CP 847 non ha riscontrato presenza di idrocarburi in mare. Nel frattempo sono intervenuti a terra i militari della Capitaneria di Porto, due pattuglie dei Vigili del fuoco (di Ferrara e Ravenna), nonché Personale del Comando Carabinieri Biodiversità di Punta Marina. Alle 14:20 circa l’incendio è risultato completamente domato, con l’unità ormai arenata a pochi metri dalla battigia. Sono in corso le valutazioni tecniche necessarie per il recupero del mezzo ed è stata emanata una ordinanza di sicurezza della navigazione che dispone l’interdizione dello specchio acqueo entro 700 metri dalla barca arenata.