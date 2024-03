La casa editrice ravennate compie 60 anni: stampati 800 volumi e ora un progetto per celebrare Teodorico

Si tratta probabilmente della più antica casa editrice ravennate ancora in attività: nata nel 1964 come Edizioni della Rotonda, le Edizioni del Girasole si apprestano a festeggiare i primi 60 anni di storia. I primi libri stampati erano di carattere storico, ma il fondatore Mario Lapucci si rese presto conto che la sua impresa avrebbe potuto spaziare in tutti campi e assume presto il nome definitivo di Edizioni del Girasole. L’esordio assoluto, "I Traversari di Ravenna" di Giovanni Lazzarotto, Lapucci lo aveva pubblicato un po’ prima a sua cura facendo figurare lo stampatore (la Tipografia Ravegnana) come editore. In seguito alla morte del fondatore, nel 1992, l’attività editoriale venne salvata da alcuni amici che trasformano l’azienda in srl. Da allora, in 60 anni, sono stati stampati circa 800 titoli, più di uno al mese.

Sotto la guida di Valeria Vicari, poi Egle Lapucci e infine Ivan Simonini, la casa editrice prosegue il suo sviluppo attraverso vari ambiti di interesse, ma confermando le due colonne editoriali portanti: Archeologia - Mosaico Antico e Civiltà Romagnola (dialetto, teatro, narrativa, poesia, storia, con autori come Francesco Serantini, Dante Arfelli, Francesco Fuschini). Tanti i titoli divenuti celebri: dal "Vocabolario Romagnolo" di Libero Ercolani a "La Romagna dei nomi" di Tino Dalla Valle, passando per "Romagna mia" del Cardinale Ersilio Tonini e "Nero Ravenna" di Saturno Carnoli e Paolo Cavassini, fino a "I mosaici ravennati nella Divina Commedia".

Insomma, una grande storia che guarda ancora al futuro. Oltre alle pubblicazioni in programma per il 2024, la casa editrice è al lavoro per riprendere, in occasione del 1500esimo anniversario di Teodorico (2026), le pubblicazioni della storica rivista "Felix Ravenna", fondata nel 1911 da Santi Muratori e diretta da Raffaella Farioli Campanati dal 1977 al 2013.