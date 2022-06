La fotografa pluripremiata apre uno studio a Lugo: "Con il suo lavoro dà lustro alla città"

Il sindaco Davide Ranalli e gli assessori della giunta hanno incontrato la fotografa professionista Giorgia Corniola per ringraziarla del lustro dato a Lugo attraverso il suo lavoro. Più volte premiata per il suo lavoro nell’ambito di importanti premi fotografici europei e italiani, la fotografa lughese è la titolare degli studi Giorgia Corniola ritratti creativi – la cui nuova sede in via R. Ruffilli 3 inaugurerà proprio venerdì 10 giugno -, e Tagg Photography. È specializzata in ritratti, servizi sulla maternità e sui neonati.

“Amo esaltare la bellezza miscelando creatività, emozione e tecnica per ottenere singolari fotografie d’autore esaltate da una post produzione non distruttiva – spiega Corniola - . Questa mia visione fotografica, è stata più volte riconosciuta e valorizzata da numerosi premi internazionali”. Con gli esponenti della giunta Corniola si è soffermata a parlare della sua passione per la fotografia e di come questa possa essere trasferita, ad esempio ai bambini, nell’attività laboratoriale.