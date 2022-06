La gita lungo il sentiero diventa una disavventura notturna, Soccorso alpino in aiuto di 2 escursionisti cervesi

Sabato sera, verso le 22, il Soccorso alpino della Val di Zoldo (Belluno) è stato attivato per un intervento in aiuto di due escursionisti che avevano smarrito il sentiero all'altezza dei ghiaioni, in rientro dalla normale al Civetta. I due ragazzi di Cervia, di 22 e 23 anni, avevano avuto già qualche difficoltà sabato mattina dopo essere partiti dal Rifugio Coldai, non trovando subito l'attacco della Ferrata Alleghesi. Attardatisi, usciti dalla ferrata e raggiunto il Rifugio Torrani, i due avevano preso la normale per rientrare, ma una volta sui ghiaioni, ormai buio e con una pila a bassa intensità, non avevano visto dove proseguiva la traccia al di là del nevaio, sbagliando direzione e bloccandosi poco distante. In contatto telefonico con un soccorritore che si era portato in località Crep e li aveva individuati, i due amici sono stati reindirizzati sul sentiero, che hanno raggiunto in un quarto d'ora, per poi riprendere la discesa fino all'arrivo della teleferica del Torrani, dove il tecnico è andato loro incontro a piedi, per poi tornare assieme alla jeep e accompagnarli a Palafavera. L'intervento si è concluso all'una passata.

Ancora una volta, l'invito è a valutare bene le proprie capacità, per evitare di accumulare ritardi e causare una serie di difficoltà successive. Studiare bene i percorsi, non affidandosi esclusivamente ai social, ma verificando da più fonti l'intero sviluppo compreso il rientro. Dotarsi di abbigliamento e attrezzatura appropriati, senza scordare di portare con sé una pila o luce frontale potente e la cartografia aggiornata del luogo.