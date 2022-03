La protesta in piazza contro le trivelle: "Le rinnovabili risolvono i problemi, il fossile li crea"

Si tiene sabato alle ore 11, in piazza del Popolo a Ravenna, una nuova protesta contro le trivellazioni promossa dal Coordinamento ravennate della campagna “Per il Clima – Fuori dal Fossile”. Una manifestazione alla quale aderisce anche la lista Ravenna in Comune: "Non sarà con il ricorso alla moltiplicazione delle trivellazioni in Adriatico, Pianura Padana e in quasi tutta Italia (con conseguente irreversibile devastazione ambientale), e tantomeno con il ritorno al carbone o con il rilancio del nucleare, che ci libereremo dalla dipendenza energetica e dalle crisi internazionali ad essa collegate".

"È vero piuttosto che se la dipendenza dal fossile fosse stata recisa con il passaggio, più volte annunciato ma mai praticato, alle rinnovabili, il problema rappresentato dai prezzi delle fonti energetiche non si sarebbe posto negli odierni termini. Invece - prosegue Ravenna in Comune - ad oggi, ci sono quaranta progetti fermi in Italia per produzione di energia rinnovabile in mare. Agnes a Ravenna è uno di questi. Un parco eolico da 75 pale posizionate tra i 22 e i 26 chilometri dalla costa Ravennate, cui verrà abbinato il fotovoltaico galleggiante e la produzione di idrogeno verde. Se accertata la loro regolarità, sarebbe questa la priorità da autorizzare, non già nuova ricerca per nuove estrazioni di gas. Le rinnovabili risolvono i problemi, il fossile li crea, come dimostrato anche dai fatti di questi giorni (se ce ne fosse stato bisogno). E il deposito di CO2? Quello, a volerci andare leggeri, serve come il tappeto sotto cui nascondere la polvere mentre si continua farla entrare dalla finestra".

Legambiente: "A tutto gas ma nella direzione sbagliata"

Anche Legambiente Ravenna aderisce alla mobilitazione in piazza. "L’attuale momento emergenziale e di instabilità geopolitica ha messo a nudo le criticità insite nel mantenere una forte dipendenza energetica da altri paesi. In questo contesto - spiega l'associazione - in cui la narrazione sulle priorità energetiche del paese si limitano ad indicare il gas nazionale come unica soluzione alla dipendenza russa, l’obiettivo è quello di tornare in piazza per ribadire a gran voce che la transizione deve passare invece dalle fonti di energia rinnovabile".

"Si sta tentando di approfittare dell’attuale momento di emergenza in Ucraina per fare favori alla lobby del fossile – sostiene Legambiente - Raddoppiare la produzione di gas dai nostri giacimenti non permetterebbe una riduzione evidente del prezzo in bolletta, ma anzi contribuirebbe a fare diversi passi indietro nella lotta alla crisi climatica. E’ importante che la comunità ravennate, fortemente radicata nella cultura industriale e dell’Oil&Gas prenda coscienza di come la vera indipendenza energetica insieme alla lotta alla crisi climatica può passare solo da rapidi e decisi investimenti su eolico (a mare e a terra), fotovoltaico (a terra e galleggiante), efficientamento e risparmio energetico. Per questo motivo anche Legambiente Ravenna tornerà in piazza per ribadire il determinante ruolo di questo particolare periodo storico per la definizione delle politiche energetiche del futuro che a Ravenna, ancora una volta, non sembrano andare nella giusta direzione disattendendo, oltretutto, le promesse elettorali".