La scrittrice ravennate riceve il premio per la narrativa e la poesia “Universum del patrimonio femminile”

La scrittrice ravennate Ornella Fiorentini si è aggiudicata il Premio - “Universum del patrimonio femminile” – per la narrativa e la poesia il 25 giugno scorso a Como. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Imperiale del Teatro Sociale della città, un tempo definita della luce e della seta. Il tema del Premio era la donna protagonista e attrice delle azioni quotidiane che la ritraggono come interprete e modello dell’altra meta? del mondo. L'Intenzione è di valorizzare lo storico ruolo delle donne che si sono distinte per particolari meriti, in ogni campo, della nostra società. È un concorso a premi destinato strettamente ad un pubblico femminile per evidenziare l’importante significato dell'essere donna al giorno d’oggi. Le concorrenti sono state premiate per le scienze, la medicina, la cultura, la musica, il teatro, la danza e l’impegno nel sociale e umanitario. Il premio, alla sua seconda edizione, è stato voluto dalla presidente dell’Associazione Culturale “Universum della verità e dignità”, Ileana Tudor, medico e scrittrice.