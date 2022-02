Lavezzola, una serata di approfondimento sul nuovo sistema di raccolta rifiuti

Venerdì alle ore 20.30, presso la Sala PD New Petrol di Lavezzola, si terrà una serata di approfondimento organizzata dal Partito Democratico di Lavezzola sulla nuova modalità di raccolta rifiuti che avrà avvio lunedì 28 febbraio per la zona residenziale e lunedì 14 marzo per il centro storico. Saranno ospiti dell’iniziativa Alfonso Nicolardi Sindaco di Riolo Terme, primo comune servito con il nuovo sistema di raccolta, e Paola Pula Sindaco di Conselice.

“Sarà un importante momento di confronto utile a tutta la comunità lavezzolese- dice il Segretario del circolo PD di Lavezzola Andrea Sangiorgi- per capire le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione locale verso questa riorganizzazione della raccolta rifiuti e le modalità con cui verrà realizzata. Questo incontro politico rappresenta la volontà del Partito Democratico di Lavezzola di tornare a dialogare e a confrontarsi con la comunità lavezzolese su temi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini”.