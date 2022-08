Lavori di efficientamento energetico al Teatro Goldoni di Bagnacavallo

Si stanno svolgendo in questi giorni nuovi lavori presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Le opere in corso sono mirate all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi per il riscaldamento dei locali del teatro, grazie a interventi nelle zone corridoi, camerini, palco e Ridotto.

Il progetto prevede principalmente opere di tipo impiantistico, quali la sostituzione dei componenti dell’impianto di riscaldamento con nuovi maggiormente performanti, il potenziamento dell’illuminazione di servizio e di sicurezza nel palco e la sostituzione degli infissi con nuovi ad alto isolamento energetico e acustico nei locali del Ridotto e degli uffici prospicienti piazza della Libertà. Verrà inoltre completamente rinnovato l’impianto di sollevamento del sipario e delle scenografie teatrali a servizio del palcoscenico con nuovi tiri e argani di tipo elettromeccanico.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi di efficientamento, il Comune di Bagnacavallo è impegnato da tempo a investire sul risparmio energetico e ritiene ancora più importante farlo oggi, viste le condizioni di crisi derivanti in particolare dall’intervento militare russo in Ucraina. Il tema è trasversale e interessa e interesserà in misura sempre maggiore tutti i settori dell’Amministrazione comunale e i diversi lavori che saranno programmati per i prossimi mesi.

Le opere sono state appaltate al consorzio Ceir di Ravenna, il quale ne ha affidato l’esecuzione alla propria ditta consorziata Gef di Fusignano; altre ditte che lavorano in subappalto sono Molpass, Idrotermica Baroncini, Gs Live Service e Tecno Pm. Con un importo complessivo di circa 144.000 euro, i lavori sono stati finanziati per metà dal Comune con risorse proprie e per l’altra metà dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 13/99 sullo spettacolo. In questi ultimi anni il Teatro Goldoni è stato oggetto di numerosi importanti interventi che hanno riguardato il recupero degli arredi d’epoca, la sistemazione di bagni e camerini, il ripristino dei pavimenti in legno di platea e palco e la sostituzione delle 112 poltrone.