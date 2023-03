Partono i lavori su via Granarolo a Faenza: viabilità rivoluzionata

Da martedì 4 aprile avrà inizio l’intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di via Granarolo a Faenza, che comporterà la modifica alla viabilità, dalla rotatoria dell’autostrada fino alla rotatoria della Balena, all’intersezione con via Giovanni Paolo II e via degli Olmi. I lavori di manutenzione verranno svolti in due tempi.

La prima fase è stata programmata dal 4 all’11 aprile. I lavori si svolgeranno nella fascia oraria tra le 6 e le 17, nel tratto stradale tra il segnale di inizio competenza (il segnale che indica l’abitato di Faenza) e la rotatoria di intersezione con via Corgin. Durante la seconda fase, dall’11 al 20, i lavori interesseranno il tratto di via Granarolo tra la rotatoria di via Corgin e la rotatoria della ‘Balena’ di intersezione con via Giovanni Paolo II.

Per quel che concerne la viabilità, durante l’intera durata dei lavori, nel tratto interessato ai lavori, i veicoli potranno percorrere via Granarolo da Faenza con direzione Bagnacavallo mentre per i mezzi che dovranno recarsi in città verranno deviati sulla provinciale S. Silvestro. Durante la prima fase, quella dal 4 all’11 aprile, via Granarolo rimarrà chiusa in direzione Faenza dallo svincolo della rotatoria autostradale alla rotatoria di intersezione con via Corgin inclusa, e il traffico in entrata a Faenza verrà deviato su via San Silvestro.

Durante la seconda parte dei lavori, dall’11 al 20 aprile, verrà ripristinato il doppio senso di circolazione fino alla rotatoria di intersezione di via Corgin. Il traffico in entrata a Faenza, ad esclusione dei veicoli diretti in via Corgin, verrà deviato su via San Silvestro. Contestualmente, il tratto dalla rotatoria Balena alla rotatoria di intersezione via Corgin (esclusa), sarà a senso unico da Faenza verso Ravenna.

Le modifiche alla viabilità, per le quali è stata adottata una ordinanza, verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento mediante segnaletica temporanea di cantiere. Nelle strade adiacenti verrà affissa la segnaletica per le deviazioni.