Lavori sulla linea ferroviaria, la strada viene chiusa: tutte le modifiche alla viabilità

Sostituzione del binario, montaggio di nuove pedane di attraversamento e rifacimento dell’asfalto. Sono gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzarà al passaggio a livello di Via delle Ripe di Bagnara, a Lugo, sulla linea ferroviaria Castelbolognese – Ravenna. La strada rimarrà chiusa al traffico dalle 8.00 di lunedì alle 18.00 di venerdì 25 marzo.

I lavori, necessari per garantire il mantenimento degli elevati standard di sicurezza della circolazione, si svolgeranno in tre fasi e garantiranno anche maggiore comfort nell’attraversamento ad auto, cicli e pedoni. Inizialmente verrà rimossa l’intera infrastruttura, per consentire la posa del nuovo tratto di binario e della relativa massicciata di sostegno. Sarà poi necessario un intervallo di 72 ore per permetterne l’assestamento. In questo modo si realizzeranno le condizioni ideali per la posa delle nuove pedane e per un’asfaltatura di lunga durata.

Durante l’attività del cantiere, nel quale saranno impegnati fino a 10 tecnici, la circolazione stradale in quel tratto sarà interrotta e il traffico deviato su percorsi alternativi. Nessuna ripercussione invece sulla circolazione dei treni. I lavori della prima e terza fase saranno infatti eseguiti in orario notturno.