Lavori urgenti lungo la provinciale Casolana: strada chiusa, viabilità modificata

Per consentire lavori urgenti di alcune tubature che si trovano in un tratto della strada provinciale SP 306 Casolana, tra Castel Bolognese e Riolo Terme, interessata da alcune frane, all'altezza del Km 4+900, in corrispondenza dell'incrocio di via Zinzalina, dalle ore 8.30 di venerdì 8 settembre a tutta la giornata di domenica 10 settembre 2023, sarà vietato il transito per tutti i veicoli.

Di seguito alcuni percorsi alternativi per aggirare la zona interdetta al transito: Riolo Terme - Imola: Strada provinciale Mazzolano SP110; Riolo Terme - Castel Bolognese o Faenza: SP23 Monticino e Limisano, SP82 Villa Vezzano e Tebano, SP 111 Camerini.

Considerato che nelle strade indicate sono presenti tratti in cui la carreggiata presenta una larghezza ridotta, tratti curvilinei e con limitata visibilità si consiglia di prestare la massima attenzione ed evitare l'impiego di mezzi pesanti o ingombranti.