Le magliette dei calciatori di Ravenna Top Cup in dono alla Pediatria dell'ospedale

Singolare iniziativa degli organizzatori della manifestazione Ravenna Top Cup, torneo sportivo nato nel 2015 organizzato da Maurizio Pizzini al quale partecipano squadre sia italiane che internazionali. Durante la manifestazione, in corso allo stadio Benelli di Ravenna, come da consuetudine le novanta squadre partecipanti hanno consegnato una maglietta ciascuna, che gli organizzatori della manifestazione hanno donato, come negli anni precedenti, alla Pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Presenti alla cerimonia, oltre a diversi campioni dello sport italiano, il direttore della U.O. Pediatria Federico Marchetti, che ha espresso un sentito ringraziamento sia personale che da parte della direzione aziendale per questo gesto di sensibilità che si ripete da diversi anni e che intende accomunare gli sforzi di tutti, al fine di salvaguardare l'eta' adolescenziale e accompagnarla alla sua migliore crescita. Le magliette saranno donate ai degenti della Pediatria come simbolo di incoraggiamento e vicinanza per affrontare un momento di vissuto particolare.