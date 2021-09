Lo storico dell'arte Salvatore Settis in visita al museo Classis

Giovedì pomeriggio il celebre archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis, accompagnato dal presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli, dall’architetto allestitore del museo Andrea Mandara e dal conservatore del museo Fabrizio Corbara, ha visitato il museo Classis Ravenna.

Il noto studioso, in città in occasione del seminario intitolato alla figura di Corrado Ricci da lui presieduto, è rimasto ammirato dal lavoro di recupero che ha trasformato l’ex Zuccherificio di Classe nell’attuale museo. Ha inoltre espresso un parere molto positivo sia sull’attuale assetto allestitivo, in grado di fornire un’introduzione ottimale alla storia dell’intero territorio, che sulle future prospettive espositive.