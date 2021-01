Lotta al covid, in Emilia Romagna salgono ad oltre 31mila le persone vaccinate

Sono oltre 7.262 le persone vaccinate mercoledì contro il Coronavirus in Emilia Romagna. I vaccini sono stati effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Salgono quindi a più di 31.480 le persone vaccinate in regione, il 53% delle dosi consegnate, salite dopo le ultime forniture a 59.475. L'aggiornamento in tempo reale sul numero di vaccini fatti sul sito della Regione: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid.