Lugo, approvato il bilancio di previsione: 21 milioni di investimenti, ma aumenta Imu per terreni agricoli e fabbricati

Forti investimenti sul territorio, ma anche un aumento delle quote Imu per venire incontro all'aumento delle spese. Il Consiglio Comunale di Lugo ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di previsione 2023-2025. Nella seduta di giovedì sera il Consiglio ha approvato i due documenti che sono stati discussi assieme visto il loro stretto legame. Il DUP è stato approvato con 19 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Fabrizio Lolli/Gruppo Misto) e 5 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Davide Solaroli/ Gruppo Misto), l’immediata eseguibilità ha avuto uguale votazione. Il Bilancio di previsione è stato approvato con 13 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 5 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Davide Solaroli/ Gruppo Misto) e 1 astenuto (Fabrizio Lolli/ Gruppo Misto); l’immediata eseguibilità ha avuto uguale votazione.

Il totale complessivo delle risorse è 61,3 milioni di euro. La parte corrente del bilancio è di 31.440.000 euro cui si aggiunge un avanzo di parte corrente di 498 mila per la manutenzione delle strade. Gli investimenti previsti per quest’anno ammontano a 21 milioni di euro, 6 milioni e 265mila euro sono già programmati e 14 milioni e 785 mila sono in esecuzione. Di questi sono 11 i milioni che derivano da fondi PNRR che si stanno spendendo, gare eseguite o in esecuzione, progetti che stanno entrando in fase esecutiva e cantieri che sono già stati aperti. A questo si aggiunge quanto prevede il bilancio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: una manovra tariffaria che incrementa le rette dei servizi, da quelle dei servizi educativi a quelle dei servizi scolastici, a un valore comunque inferiore all’inflazione, diversificato e scaglionato nel 2023.

Prima dell’esame di queste delibere sono state affrontate due delibere sull'Imu. Quella per le modifiche del regolamento per l’applicazione della nuova Imu e quella di approvazione delle aliquote della nuova Imu da applicare nel 2023. Quest’ultima contiene l’aumento dell’Imu per i terreni agricoli (dell’1,4 per mille) e per i fabbricati di tipo D (dello 0,2 per mille) con cui il Comune stima aumentare l'introito dell'imposta di circa 200 mila euro. Le due delibere sono state approvate con 14 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Fabrizio Lolli/ Gruppo Misto) e 4 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Davide Solaroli/ Gruppo Misto).

In apertura il sindaco Davide Ranalli ha informato il Consiglio sull'esito del bando per la capitale italiana del libro 2023 ed è stato mostrato il video con cui il Comune ha illustrato la propria candidatura alla giuria. Nello spazio dedicato alle comunicazioni è intervenuto il consigliere Stefano Scardovi (Insieme per Lugo) che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per il prossimo Consiglio che parte da un appello della Fondazione Oasis del cardinale Angelo Scola sul tema della migrazione e della decisione di partire dal proprio luogo di origine; la consigliera Alessandra Fiorini è intervenuta sul naufragio di Cutro ricordando il bilancio provvisorio delle vittime, esprimendo un parere critico alle dichiarazioni del Governo sulla gestione dei soccorsi, affermando che la migrazione è un fenomeno che l’Europa deve gestire ma non si arresterà. La consigliera ha anche parlato dell’8 marzo in realtà come Iran, Pakistan e Afghanistan legando queste situazioni al bisogno di migrare. Il consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) ha ringraziato la consigliere Barbara Magnani per il suo lavoro all’interno del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna da cui si è dimessa.

A seguire è stato discusso un ordine del giorno presentato dal gruppo Per la Buona Politica “Sicurezza 8 marzo- i diritti negati delle donne, focus su Iran e Afghanistan. Contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan”. Sul testo originario, proposto da Anci, hanno contribuito i capigruppo consiliari e il testo modificato è stato approvato all’unanimità.