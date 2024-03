Lugo, partito il cantiere della nuova pista ciclopedonale: un'opera da 600mila euro

È partito il cantiere dell'itinerario ciclopedonale Villa San Martino – Lugo - (via delle Ripe, via provinciale Bagnara, via Villa, via Sammartina), una delle opere finanziate dal PNRR per un valore di 600 mila euro. Il percorso di progetto ha inizio in prossimità della passerella pedonale ciclabile sul fiume Santerno, la “Pungéla”, e termina in corrispondenza del parco Andrea Golfera, adiacente al Canale dei Mulini e zona di riequilibrio ecologico e paesaggistico. Del progetto complessivo fa parte anche il miglioramento in termini di sicurezza di due incroci stradali nelle prossimità: quello tra via Provinciale Bagnara e via Canale Superiore sinistra e quello tra via Villa, via Corciarbasso e via Plontino.

Attualmente i lavori sono partiti con la realizzazione del percorso sul lato Ovest di via Villa, con il tombinamento dei fossi e la sistemazione delle banchine stradali nel percorso promiscuo riservato a biciclette e pedoni. Successivamente ci si sposterà sulla parte interessante la strada provinciale Bagnara. L’intervento ha una durata complessiva di 240 giorni salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse.

Questo cantiere è il quarto degli interventi PNRR del Comune di Lugo dedicato alla rigenerazione urbana, gli altri sono la riqualificazione energetica di Palazzo Rossi, la realizzazione del nuovo Auditorium, l’efficientamento energetico e riqualificazione del complesso del Carmine. L’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova passerella della Pungéla, da dove parte questo itinerario ciclo pedonale, è coordinato con l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che sta svolgendo gli interventi sul fiume Santerno; si prevede l’inizio effettivo dei lavori in tempi molto brevi. Complessivamente il Comune di Lugo ha intercettato finanziamenti PNRR per 13 milioni di euro in diciotto interventi, quasi un terzo quelli già conclusi.