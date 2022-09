Lugo, si rifanno le strisce blu: divieto di sosta in alcune vie

Lunedì 5 e martedì 6 settembre è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale blu in alcune vie. Nelle giornate e nelle strade elencate sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta per consentire lo svolgimento dei lavori.

L’elenco delle vie:

Lunedì 5 settembre, dalle 8: via Ricci Curbastro, p.le Carducci, p.le Cavina, p.zza 1° maggio, p.zza Cavour, via Baracca, via Amendola.

Martedì 6 settembre, dalle 6: parcheggio ex Cup, viale Masi, via Manfredi, via Poveromini, via f.lli Cortesi.