Lugo, una giornata di raccolta rifiuti al parco del Loto

L’assessorato all’ambiente del comune di Lugo in collaborazione con Lestes, associazione di ricerca e studio delle scienze naturali di Bagnacavallo, organizza un’iniziativa di raccolta rifiuti sabato 30 ottobre alle ore 14.30 presso il parco del Loto.

I volontari di Lestes insieme ad altri cittadini raccoglieranno i rifiuti presenti sia nella zona del parco cittadino ovvero dove sono situati i giochi per bambini, sia nella zona di riequilibrio ecologico. Al termine della raccolta, i rifiuti verranno depositati all’interno degli appositi contenitori della raccolta differenziata. Si tratta della seconda iniziativa di questo tipo promossa dal comune di Lugo dopo quella del 2 luglio che aveva come protagonisti i ragazzi del Cre Uisp di Lugo.

“È importante tenere pulito il nostro territorio– dichiara l’assessore al Verde e all’Ambiente Maria Pia Galletti -. Queste iniziative sono organizzate per far capire, ancora una volta, l’importanza del rispetto dell’ambiente, hanno una valenza educativa. Il parco del Loto è di tutti, e per questo ognuno di noi può fare la sua parte per mantenere un adatto equilibrio ecologico con piccoli gesti ma significativi come quello di collocare i rifiuti negli appositi contenitori. Ringrazio per la disponibilità e l’impegno l’associazione Lestes con la quale stiamo instaurando un nuovo e proficuo rapporto sulla gestione del parco del Loto che ci porterà a collaborare anche in futuro”.

Con questo secondo evento (oltre alla collaborazione di settembre con l’evento World Climate Day) l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Lugo intende sostenere e promuovere progetti di comunità attiva – “Raccogliamo il futuro, azioni positive per il pianeta e per il tuo territorio”, contraddistinti dall’omonimo logo.