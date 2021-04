Lutto nel mondo del ciclismo: un improvviso malore stronca l'ex campionessa del mondo Monica Bandini

Un improvviso malore, mentre si trovava nel terreno di famiglia. Si è spenta all'età di 56 anni l'ex campionessa del mondo Monica Bandini. Il dramma si è consumato lunedì a Villagrappa di Forlì. Nata a Faenza il 16 novembre del 1964, è stata tra le grandi protagoniste del movimento ciclistico femminile. Con la maglia azzurra ha conquistato un bronzo nel 1987 a Villach, un oro l'anno successo a Renaix e l'argento nel 1989 a Chambery nella cronometro a squadre con Roberta Bonanomi, Francesca Galli e Maria Canins. Nel 1998 ha fatto sua il Giro del Trentino.

Chiusa la parantesi agonistica, Bandini si è dedicata alle grand fondo, dominando per quattro volte la Nove Colli. Lunedì un improvviso malore se l'è portata via. "Per chi come me è cresciuto col ciclismo nel cuore, eri semplicemente "la Bandini" - esordisce nel suo messaggio di cordoglio il parlamentare forlivese Marco Di Maio -. Sei stata un punto di riferimento, un esempio di dedizione, forza di volontà e umiltà, nonostante i grandi risultati che hai saputo raggiungere rendendo orgogliosi tutti gli sportivi romagnoli".