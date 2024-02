"M'illumino di meno": nuovi alberi nelle aree verdi a Bagnacavallo e Glorie

Proseguono sabato e domenica le iniziative promosse dal Comune di Bagnacavallo in occasione della ventesima edizione di “M’illumino di meno”, campagna ideata dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 e diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Sabato, alle 15, nel parco di via Senio a Bagnacavallo è previsto l’appuntamento “Un parco senza confini”, con la conclusione della piantumazione di giovani alberi salvati dallo sfalcio nell’Oasi Podere Pantaleone e l’inaugurazione delle “aree a sfalcio limitato” per la tutela della biodiversità dei prati nei parchi pubblici di Bagnacavallo. L’iniziativa è a cura del Tavolo di lavoro sul verde pubblico. Domenica, alle 10, nell’area verde del Centro civico di Glorie gli appuntamenti si concluderanno con “Glorie sempre più verde”, piantumazione di alberi nell’area verde nei pressi del centro civico e della piastra polivalente, a cura del Consiglio di Zona di Glorie e dell’Associazione Tartufai Bagnacavallo.