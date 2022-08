Colto da un malore fatale mentre fa il bagno: perde la vita in mare

Momenti drammatici giovedì mattina sulla spiaggia libera di Cervia, nella zona del lungomare Deledda dove questa sera sono in programma i fuochi d'artificio di San Lorenzo (rinviati mercoledì a causa del forte vento), dove un uomo ha perso la vita in mare. Poco prima delle 12.45 i bagnini della Cooperativa bagnini di Cervia hanno avvistato il corpo di un uomo galleggiare a pancia in su in acqua, a una decina di metri dalla riva dove l'acqua è ancora bassa.

L'uomo, portato a riva, era stato colto da un infarto. Subito i bagnini hanno iniziato le manovre di rianimazione e sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza e auto medica, ma purtroppo non è stato potuto fare altro che constatare il decesso del bagnante. Ancora ignote le generalità, anche se si tratterebbe di un uomo di circa 70 anni. Sul posto anche la Capitaneria di Porto, sono state attivate le forze dell'ordine per cercare di risalire all'identità del deceduto.