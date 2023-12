Maltempo di luglio, danni ad alberi e piante per oltre 260mila euro nel Ravennate

L'ondata di maltempo di luglio, con lo sviluppo di un tornado che ha attraversato parte del territorio provinciale, ha lasciato gravi ferite nel Ravennate. Tra le località più colpite nel Comune vi fu la frazione di Savarna. A seguito del fortunale del 22 luglio, con venti superiori ai 200 km/h, accompagnati da pioggia e grandine, nella zona nord di Ravenna erano stati "riscontrati importanti danni a strutture (case, serre, linee elettriche, ecc…), veicoli e alla vegetazione arborea sia pubblica che privata", affermano dal Comune. Pochi giorni dopo, il 25 luglio, vi fu poi un forte vento di libeccio, con raffiche fino a 100 km/h, che "ha provocato in diverse zone del territorio comunale, in particolare nella zona sud, diverse cadute di alberi rotture di rami", ricorda l'Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda il patrimonio arboreo pubblico il maltempo ha causato la caduta o la rottura di circa 400 alberi e la possibile compromissione della stabilità di numerose piante arboree. Per questi motivi il Comune ha affidato l'intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature alla ditta Azimut: un intervento per cui si stima una spesa totale di 261.730,09 euro.