Trasferita in Psichiatria all'ospedale di Ravenna la 41enne che si è gettata dal nono piano con la figlia

Ha lasciato il Bufalini di Cesena, dove si trovava ricoverata dopo il tentato suicidio, ed è stata trasferita all'unità psichiatrica dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna Giulia Lavatura, la 41enne che lunedì 8 gennaio si è gettata nel vuoto dal nono piano della palazzina di via Dradi in cui viveva, portando con sé la figlia di sei anni e la loro cagnolina, morte nell'impatto.

Il Giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti, infatti, convalidando l'arresto della donna ne ha disposto la custodia cautelare in clinica, come aveva richiesto il pm titolare del fascicolo di indagini Stefano Stargiotti. La donna dovrà dunque rimanere in custodia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale ravennate, lo stesso in cui era già stata in cura per via dei problemi psichiatrici che la affliggono da più di dieci anni.

Nell'ordinanza il giudice ha rilevato che il rischio di un gesto estremo è alto. La difesa ha anticipato che a breve presenterà formale richiesta di perizia psichiatrica. E sul caso della 41enne, che ha destato grande clamore mediatico in tutta Italia, alcuni psichiatri si sono fatti avanti offrendo collaborazione gratuita.

Nel frattempo lunedì scorso si sono svolti in forma privata i funerali della piccola Wendy, la figlia di Giulia. Per l'occasione la famiglia ha raccolto offerte per l'associazione 'Porte Aperte della Romagna' e altre realtà di supporto a chi ha malattie psichiatriche.