Mancano gli autisti, saltano le corse dei bus. E Start cerca anche marinai per il traghetto

Il personale manca e l'autobus non passa. Grossi disagi nel trasporto pubblico locale a Ravenna. Sul sito di Start Romagna viene spiegato che "per indisponibilità di personale di servizio" l'azienda non è in grado di garantire tutte le corse programmate. Le corse saltate oggi, giovedì, sono una trentina, qualcuna in più nella giornata di ieri. Sul sito di Start è stata predisposta una pagina dedicata alle corse non garantite divise per bacino, ma viene specificato che "alle corse in elenco potrebbero aggiungersi altre corse non prevedibili al momento della pubblicazione, per il sopraggiungere di nuove e impreviste indisponibilità di operatori".

Cercasi autisti

Per cercare di rimediare, l'azienda di trasporto pubblico sta continuando a selezionare e assumere nuovi autisti, anche se trovarli è sempre più difficile. Sul sito si legge che viene offerto: contratto a tempo determinato di mesi 12 con prospettiva di stabilizzazione; livello retributivo netto di circa 1.300 euro al mese per 12 mensilità più tredicesima e quattordicesima; premio di risultato collegato all’andamento economico di Start Romagna; mensa diffusa presso locali convenzionati per ogni giorno di servizio; libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico aziendale per spostamenti legati al servizio; rimborso rinnovi patente; indennità giornaliera per possesso patente E; indennità per guida mezzi superiori ai 14 metri che necessitano dell’uso della patente D o DE; per i candidati in possesso della sola patente D, rimborso spese per il conseguimento della patente E secondo modalità previste da uno specifico accordo di secondo livello, entro 12 mesi dall’assunzione.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a Randstad Italia S.p.A. tramite il sito https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-patente-d-e-cqc_forli_41064225/, oppure via mail a forli.logistics@randstad.it, specificando nell’oggetto della mail Selezione autisti Start Romagna e allegando: copia fronte/retro della patente di guida abilitante alla mansione di operatore di esercizio; curriculum vitae aggiornato.

Cercasi marinai

Oltre a questo, si cercano anche marinai da imbarcare sui traghetti tra Marina di Ravenna e Porto Corsini. In questo caso si offre contratto a tempo determinato di sei mesi, per aprile, maggio e giugno con part-time verticale (venerdì, sabato e domenica), full time per luglio, agosto e settembre. I requisiti sono: cittadinanza italiana o di uno Stato membro della UE o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/U.E, con buona conoscenza della lingua italiana; età non inferiore ai 18 anni; possesso della iscrizione alla gente di mare con il titolo di marinaio, con libretto di navigazione di prima o di terza categoria in corso di validità; diploma di scuola media inferiore; essere in possesso dei Corsi Base Obbligatori per l’imbarco: Corso PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities; Corso PSR – Sopravvivenza e salvataggio; Corso Antincendio Base; Corso Primo Soccorso Elementare; esenzione da imperfezioni fisiche che possono impedire o limitare l’espletamento del servizio, che verrà accertata dalla struttura sanitaria di competenza; assenza di condanne penali o carichi pendenti; aver effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione dei quali almeno 12 in servizio di coperta.

Gli interessati potranno presentare la candidatura all’Ufficio Risorse Umane Start Romagna all’indirizzo mail ru@startromagna.it con allegato un proprio curriculum e con indicazione della posizione per cui ci si candida.