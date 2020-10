Il Covid fa saltare anche la Maratona di Ravenna: ma c'è la 'staffetta alternativa'

Quando lo scorso maggio la Fidal (Federazione italiana di Atletica leggera) ha confermato l'edizione 2020 della Maratona di Ravenna città d'arte - programmata per l'8 prossimo - non si poteva certo immaginare che la situazione Covid, cinque mesi dopo, avrebbe costretto gli organizzatori a fare dietrofront. E' stata infatti ufficialmente cancellata la 22esima edizione della Maratona, e con lei naturalmente tutti gli eventi collaterali che ogni anno attirano in città migliaia di persone.

"Una notizia che non ci fa piacere dare - spiega il sindaco Michele de Pascale - Sono cambiate molte cose nelle ultime settimane: il quadro pandemico è peggiorato e non c'è neanche la certezza delle regole che saranno in vigore tra 15 giorni, che al momento in realtà consentirebbero di svolgere l'evento. Rispetto solo a qualche settimana fa le condizioni sono cambiate radicalmente, e per gli organizzatori, il Comune e la Regione che è stata a nostro fianco la salute pubblica viene al primo posto. So che alcuni ravennati saranno molto dispiaciuti, per Ravenna non svolgere la Maratona è un danno sociale ed economico molto importante, non è stata una scelta fatta a cuor leggero. Dobbiamo fare il possibile per sostenere l'economia, ma mettendo sempre al primo posto la salute".

Il primo cittadino invita però a non abbandonare l'attività motoria: "Uno dei drammi del lockdown è stato anche il blocco di tutte le attività motorie: invece la pratica sportiva è fondamentale per la salute, il messaggio che vogliamo mandare è quello di rispettare i distanziamenti ma di continuare le pratiche sportive individuali, altrimenti si rischiano altri danni per la salute".

"Ci abbiamo creduto fino in fondo, per noi è come correre una maratona e ritirarsi al 41esimo km - annuncia Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - Eravamo pronti e speravamo di essere la prima maratona del dopo lockdown, ma oggi ci siamo resi conto che la situazione non era più così serena come dovrebbe essere una gara di running che è sempre stata la festa della città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Righini spiega agli iscritti: "Daremo l'opportunità di poter correre sia nel 2021 che nel 2022 e sarà possibile anche trasferire l'iscrizione a un amico. Abbiamo pensato anche a una soluzione simbolica: quest'anno non possono correre i runner, e allora facciamo correre tutti quelli che solitamente stanno dall'altra parte, organizzatori, volontari, Croce Rossa, istituzioni. Faremo una staffetta dove ogni rappresentante potrà correre 1 km. Non avremmo mai voluto che questo accadesse, ma così diamo un segnale che non vogliamo fermarci. Rispettiamo il pensiero di chi sarà amareggiato e di chi sarà invece d'accordo con questa decisione".