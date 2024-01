"Un mare che unisce": il calendario che ricorda il legame storico fra Cervia e Chioggia

Il calendario 2024 “Un mare che unisce. Cervia-Chioggia, un legame storico”, giunto alla sua seconda edizione, è stato presentato sabato mattina nella Sala consiliare del Municipio di Chioggia. In rappresentanza dell’Amministrazione di Chioggia è intervenuta Elena Zennaro, vicesindaco e assessore alla Cultura. Per il Comune di Cervia ha invece partecipato Gianni Grandu, presidente del Consiglio comunale. Hanno partecipato all’iniziativa anche Luciano Boscolo Cucco, “Cittadino emerito di Chioggia” ed “Amico di Cervia” ed Andrea Foli, presidente del Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia. A Giovanni Lucchi, già vicesindaco di Cervia dal 1999 al 2002 e promotore dei rapporti Cervia-Chioggia, è spettato il compito di coordinare l’iniziativa. Renato Lombardi, ideatore e curatore della pubblicazione, ne ha illustrato i contenuti avvalendosi anche di una videoproiezione di immagini.

Quello tra Cervia e Chioggia è un legame profondo, che viene da lontano e affonda le sue radici nella storia tra la seconda parte dell’Ottocento e il primo Novecento, quando numerosi pescatori di Chioggia emigrarono a Cervia per esercitare l’attività della pesca. Qualcosa di Chioggia è rimasto nel DNA di Cervia. Ancora oggi molte famiglie cervesi conservano cognomi di chiara origine veneta e chioggiotta: Penzo, Penso, Bonaldo, Ravagnan, Ranzato, Boscolo, Padoan, Veronese e tanti altri. Ma le affinità tra Cervia e Chioggia non finiscono qui. Entrambe le città sono state “Città del sale” e fanno parte dell’Associazione Europea delle Città del Sale, che ha sede a Cervia e che è stata promossa dalla città romagnola.

Un “Patto di amicizia” tra il Circolo Pescatori e i Lagunari di Chioggia, firmato il 25 settembre 2022, ha fatto da apripista al successivo “Patto di Amicizia” tra le due città del 23 giugno 2023. I “Camminatori del sale” del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, quelli che ogni anno organizzano la consegna nel mese di ottobre del “Sale dolce di Cervia” a Papa Francesco, hanno promosso negli ultimi due anni, in primavera, un itinerario a piedi tra le antiche “città del sale” di Cervia, Comacchio, Chioggia e Venezia.

L'impostazione del calendario 2024 consolida una tradizione avviata dal 2003, di abbinare la ricerca di foto storiche ed attuali, con la presentazione in ogni pagina mensile delle ricette delle tradizioni gastronomiche marinare di Chioggia e di Cervia. Particolare attenzione è stata posta ai grandi eventi storici delle due città: Il Palio della Marciliana, la Sagra del Pesce per Chioggia; per Cervia Lo Sposalizio del Mare, Sapore di sale e la Rotta del Sale Cervia-Venezia, con Chioggia tappa importante della manifestazione. Il calendario è dedicato alla figura di Silvano Rovida, già presidente del Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla dal 2009 al 2023, scomparso il 12 luglio scorso.