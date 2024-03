Massa Lombarda, 155mila euro per la sicurezza stradale e la cura del verde

Continua a Massa Lombarda la cura al territorio e la manutenzione del bene pubblico, con un ulteriore investimento complessivo di 155 mila euro. Di questa cifra, 61 mila euro sono impiegati agli aspetti utili a rafforzare la sicurezza stradale, mentre 94 mila saranno impiegati per lo sfalcio del verde. È partita la nuova realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale sulle strade dell'intero territorio comunale, innanzitutto a ridosso dei plessi scolastici per consentire la circolazione in sicurezza ad utenze stradali più deboli. Inoltre, a giorni inizierà il primo sfalcio del verde che comprende erba e aiuole anche a ridosso delle banchine stradali. "Questo impegno di spesa - afferma il sindaco Daniele Bassi - non è un costo, ma rappresenta un ulteriore investimento da parte della nostra Amministrazione per rendere sempre più ordinato e decoroso il territorio quotidianamente vissuto da tante persone".