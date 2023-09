Massa Lombarda, in arrivo contenitori più grandi per la raccolta del vetro

Prosegue l’attività di rinnovamento del parco contenitori per la raccolta del vetro. A Massa Lombarda nei prossimi giorni saranno presenti nuovi contenitori di colore verde di grande volumetria (3200 litri) e dotati di apposite bocche di conferimento per gli imballaggi del vetro. I contenitori, che vanno a sostituire i piccoli bidoni (240 litri) presenti nelle Isole Ecologiche di Base (IEB), hanno l’obiettivo di favorire ulteriormente la raccolta differenziata e contenere al meglio gli imballaggi di vetro. Ogni contenitore è dotato di apposito adesivo per il richiamo della corretta raccolta differenziata.

Cosa conferire nel contenitore del vetro

Nonostante la raccolta differenziata dei territori gestiti da Hera sia tra le migliori in Italia, circa 10 kg di vetro per abitante sono ancora conferiti nel rifiuto indifferenziato. Per questo si ricorda che nel bidoncino verde (in caso di sistema domiciliare integrale) o nel contenitore stradale (in caso di sistema misto) vanno conferiti contenitori di vetro di qualunque colore, come ad esempio bottiglie, vasetti per alimenti, fiaschi senza paglia, bicchieri, ecc. Non vanno invece gettati: specchi e cristalli, pirofile (pirex), ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro accoppiato o retinato, barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (es. vernici, solventi, olio motore, benzina, trielina, ecc). Mentre lattine e barattoli metallici vanno conferiti nei cassonetti gialli della plastica. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure sulla app “il Rifiutologo”.