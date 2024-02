Il rognone fa "rognare" Niccolò a MasterChef: il giovane medico evita l'eliminazione per un soffio

Ottava serata di MasterChef sul filo del rasoio per il 26enne ravennate aspirante cuoco Niccolò Califano che, dopo il successo con Iginio Massari della scorsa puntata, giovedì sera ha rischiato di dover abbandonare per sempre la competizione. La serata si è aperta con una Mystery Box all’insegna dei colori, l’ultima possibilità per guadagnare l’ambita Golden Pin. A disposizione per la cucinata di 45 minuti ingredienti colorati (barbabietola, cavolo viola, alga spirulina, zafferano, curcuma fresca, spinaci, avocado, melograno fresco, concentrato di pomodoro, lamponi) e altri bianchi (rombo, capesante e daikon). Gli assaggi dei piatti migliori sono cominciati da Dipingendo di Antonio (capesante marinate, spinaci burro e sale, cavolo al forno, purea di barbabietola, carpaccio di daikon e gel di lamponi), poi Gioco di bambino di Marcus (daikon allo zafferano, cialda di guacamole, burro all’erba cipollina, avocado fritto con spirulina e capesante scottate) e Vivo coloratamente di Michela (capesante allo zafferano e rombo alla barbabietola, con daikon alla spirulina, gel di spinacino e cialda alla curcuma). Il colpo di fulmine dei giudici è scattato solo con Michela, che ha ottenuto la sua seconda spilla e con essa un importante vantaggio nella prova successiva.

La sfida è continuata con il primo Invention Test “overnight” della storia di MasterChef Italia: letteralmente il più lungo Invention Test di sempre che ha portato i cuochi amatoriali a lavorare fino a notte fonda con i lievitati, e per l’occasione è arrivato in Masterclass Pierluigi Roscioli dell’Antico Forno Roscioli a Roma, che da quattro generazioni e da cinque decenni sforna pizze secondo tradizione. I concorrenti hanno cucinato la propria pizza creativa alla pala, occupandosi di tutte le fasi della preparazione: dall’impasto alla lievitazione notturna, dalla stesura della pasta alla cottura, senza dimenticare la farcitura a piacere. Michela, vincitrice della Mystery Box, ha affidato un malus a Kassandra, Eleonora e Antonio, obbligandoli a preparare anche il croccante di pizza alla romana con condimento a scelta. Gli assaggi sono cominciati da Alexander The Great di Michela (con fiori di zucca, zucchine, salsiccia, burrata e pomodorini gialli), per poi passare ai tre concorrenti svantaggiati: Antonio con Anormal (con melanzane, ricotta di bufala e fichi) e Croccante Siculo (con gamberi, ricotta di bufala, datterini gialli e rossi); Eleonora con 5 e 5 = 10 (con torta di ceci e melanzane) e Pizza sì, ma il dolce? (croccante con mousse al cioccolato); Kassandra con Per un fico (con porchetta, cipolle caramellate, fichi e ricotta alle noci) e Ricordi di casa (croccante con mortadella, pesto di pistacchi e burratina).

Poi tutti gli altri, a partire da Colesterolo cattivo, ma buono di Niccolò (con stracchino, nduja, salsiccia e bacon saltati in ginepro e cardamomo). La pizza del medico ravennate è risultata "troppo speziata" per Barbieri, anche se ha ammesso che quella di Niccolò era una delle pizze più belle. Poi Speck e mela tonina di Sara (con speck, mela, burrata, cipolla caramellata e marmellata di fichi), Pizza quattro regioni di Settimino (con salsiccia, mozzarella di bufala, cipolle caramellate), Rompere i tabù di Marcus (con salsiccia, ananas, mozzarella e peperoncino) e Omaggio a Roma di Deborah (con salsiccia, carciofi, amaretti, burrata e salsa di alici). Se da una parte Eleonora ha deliziato i giudici, dall’altra Marcus ha commesso gli errori più gravi: per lui grembiule nero e passaggio diretto al Pressure Test, senza possibilità di partecipare alla prova in esterna.

Gli altri otto candidati al titolo si sono trasferiti quindi nel cuore della Val di Chiana, a Foiano della Chiana (vicino Arezzo), dove vengono allevate le mucche della razza chianina. Qui lo chef Errico Recanati - 1 stella Michelin al ristorante Andreina di Loreto, nelle Marche, uno dei massimi esperti della cucina alla brace - ha dispensato consigli agli aspiranti chef, che per la prima volta hanno preparato un intero menu gourmet alla brace per 20 macellai e ristoratori della zona. La brigata rossa (capitanata da Sara con Kassandra, Michela e Settimino) ha cucinato lo spiedino di interiora di chianina con salsa al cavolo nero, bucatini alla carbonara alla brace e pollo cotto da lontano con cavolfiori e chutney di mandarino, mentre quella blu (guidata da Eleonora con Deborah, Antonio e Niccolò) ha preparato lo spiedino di frattaglie di pollo con ananas e salsa ai frutti rossi, spaghettoni cacio e pepe alla brace e tagliata di chianina con patate alla brace. Nonostante litigi e incomprensioni, a grande sorpresa è stata la brigata rossa a festeggiare una vittoria che, col voto dei macellai e dei ristoratori, è stata schiacciante: 18 voti rossi contro i soli due voti blu.

Tornati in Masterclass, Eleonora, Deborah, Antonio e il nostro Niccolò si sono uniti a Marcus per sfidarsi in un Pressure Test ad alta tensione: partiti dalla recensione negativa di un piatto, hanno dovuto riproporre la loro miglior versione del rognone con fondo al miele su crema di patate, scalogno marinato e bietola ripassata. Gli assaggi sono cominciati da Rognone Gourmet di Antonio, poi Che rognone di Deborah e Rognosetti di Niccolò: il piatto dell'aspirante chef ravennate non è piaciuto ai tre giudici, con Cannavacciuolo che ha ripreso Niccolò dicendogli "Per come stai mentalmente non vai lontano, stai mollando".

Infine Seconda chance di Marcus, Tenero ma rognone di Eleonora. Il piatto che meno ha convinto i giudici è stato quello di Marcus: per lui il sogno si è interrotto subito dopo aver raggiunto l’ingresso nella Top 10, ma ha portato a casa l’affetto di molti colleghi della Masterclass che hanno accompagnato la sua eliminazione con una profonda e sincera commozione. E proprio sul finale, la sorpresa: Marcus ha annunciato di essere in attesa di un bambino, strappando un sorriso e una lacrima ai suoi compagni di Masterclass.

La settimana prossima, giovedì 8 febbraio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, a MasterChef Italia grandi colpi di scena attendono gli otto aspiranti chef rimasti in gara: le sfide si faranno sempre più complicate e, mentre si inizia a intravedere il rush finale della corsa, la tensione rischierà di far saltare ogni equilibrio all’interno della Masterclass.