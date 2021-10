Masterplan della rigenerazione a Lugo: cittadini intervistati su pregi e debolezze della città

Nella giornata di mercoledì sono iniziate al mercato di Lugo le interviste sui temi urbanistici relativi al centro città e sono proseguite giovedì al parco del Tondo e nei pressi dell’Ospedale. La partecipazione che riguarda il Masterplan della rigenerazione è stata organizzata insieme a quella del PUG, il nuovo Piano Urbanistico Generale dell'Unione dei comuni della bassa Romagna.

Il Masterplan è un documento di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari alla sua attuazione.

Diverse decine di persone di varie età e condizione lavorativa, hanno espresso la loro opinione sui punti di forza e di debolezza della città, sulle opportunità e sulle minacce che vengono percepite dai fruitori del centro lughese. Inoltre, mercoledì pomeriggio i progettisti del Masterplan, SCS di Bologna, hanno incontrato la Giunta comunale per parlare dei temi di maggior rilevanza relativi al futuro della città.

“La rigenerazione degli spazi pubblici e privati cittadini è il tema strategico più importante da affrontare per l'Amministrazione. - dichiara il Sindaco Ranalli - Siamo al lavoro per definire i progetti e per cercare di intercettare le risorse per realizzarle, il PNRR (Piano Nazionale per Ripresa e Resilienza) è un'opportunità da sfruttare al meglio”.