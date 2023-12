L'ex direttore dell’ufficio scolastico regionale insignito della "Medaglia della città di Ravenna"

Questa mattina, lunedì in municipio si è tenuta la cerimonia di consegna della medaglia della città di Ravenna a Stefano Versari. Direttore dell’ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna dal 2014 al 2023, Stefano Versari ha ricoperto, dal 2021 al 2023, l’incarico di Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito. Nel 2021 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Erano presenti Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna e Maria Luisa Martinez, consigliera provinciale con delega all’Istruzione.