I vandali rubano e danneggiano due mezzi Auser: salta il trasporto di anziani e disabili

Mezzi Auser fuori uso a causa di un vile atto vandalico. Per alcuni giorni, infatti, per Auser provinciale Ravenna non sarà possibile effettuare i normali servizi di trasporto persone nella zona di Marina di Ravenna, a causa di un atto vandalico che ha coinvolto i due mezzi dell’associazione presenti nella località balneare (una Fiat Panda e un furgone Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili).

Entrambi i mezzi, infatti, durante la Notte Rosa sono stati rubati e utilizzati probabilmente per scorrazzare per i dintorni. I due veicoli sono stati infatti ritrovati abbandonati e con numerosi danni, che ne richiedono la sistemazione in officina; il che obbliga appunto per qualche giorno all’assenza dei servizi.

Auser ha svolto regolare denuncia contro ignoti e, "sicura del fatto che le forze dell’ordine risaliranno ai responsabili dell’atto vandalico, ne deplora comunque il comportamento, ingiustificabile e lesivo di tutta la comunità".