Migliorano le condizioni meteo: ma il litorale resta sotto osservazione

Vanno gradualmente migliorando le condizioni atmosferiche sulla Romagna, anche se non mancheranno residue precipitazioni nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato comunque un'allerta gialla per "criticità costiera": "Le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione,tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia o dall’assenza di duna invernale".