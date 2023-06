I bolidi della Mille Miglia sfilano per la Romagna e incantano Lugo e Cervia

I motori rombanti dei bolidi della Mille Miglia 2023 hanno attraversato l'Emilia-Romagna. Ieri gli equipaggi hanno salutato i territori di Lugo e Imola, dove si sono cimentati nelle prove cronometrate sul circuito Enzo e Dino Ferrari, per giungere poi a Forlì e, in serata, a Cervia per la fine della prima tappa. Tante le persone che sono accorse a salutare le auto.

A Lugo le prime auto ad arrivare, verso le 18, sono state le Ferrari per il tributo allo storico marchio. Poi con il passaggio della prima auto, la numero 3, le oltre 400 auto storiche hanno sfilato davanti al monumento di Francesco Baracca. "È stato un bel pomeriggio per la nostra città, che ha accolto questa storica manifestazione con il calore di tanti cittadini che sono venuti in piazza - ha detto il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Tante famiglie con bambini e giovani che si sono uniti agli appassionati dei motori. Lughesi orgogliosi di ospitare un appuntamento così famoso nel mondo".

Dopo il passaggio a Forlì, dove non sono mancate scene di protesta da parte degli alluvionati, ieri sera le vetture sono giunte all'arrivo della prima tappa di gara a Cervia. Attraverso Via Fantini e Ponte San Giorgio, il convoglio è giunto infine in piazza Andrea Costa, dove è stato allestito il 'Museo viaggiante' della Mille Miglia, con gli equipaggi che hanno sfilato per la presentazione alla città cervese ai piedi della Torre San Michele dopo il controllo orario.

La seconda tappa di gara ha preso il via questa mattina dall’Aeroporto di Pisignano, luogo iconico dell’Aeronautica Militare Italiana che celebra quest’anno i cento anni di fondazione. Da qui le vetture di Mille Miglia Green e Mille Miglia sono partite alla volta della Repubblica di San Marino. Attraverso via del Confine e la SP33, la Freccia Rossa ha lasciato la città cervese per proseguire verso la Repubblica di San Marino e poi verso la Capitale per il consueto giro di boa.