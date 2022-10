Anche il Ministero 'boccia' il trasloco della Motorizzazione: "Si cerchi un locale adeguato a Ravenna"

Arriva anche l'alt del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sul trasferimento della sede della Motorizzazione Civile di Ravenna. Dopo il coro di proteste che si è sollevato in città, con la richiesta di rivedere la decisione da parte di prefetto, sindaco, politici, sindacati e associazioni, arriva anche l'intervento del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Mims, Mauro Bonaretti, che lunedì sera ha inviato una nota alla Direzione Generale Territoriale del Nord Est della Motorizzazione Civile chiedendo di sospendere il trasferimento e cercare una soluzione nel Ravennate.

"Si ritiene necessario rivedere la soluzione prospettata - afferma il funzionario del Ministero - vista la disponibilità dimostrata dal Prefetto e dal Sindaco di Ravenna a trovare una soluzione che limiti i disagi per l'utenza". Bonaretti, infatti, ritiene opportuno "procedere alla individuazione, nel Comune di Ravenna, di locali adibiti ad uso ufficio di dimensioni adeguate al personale in servizio e alle reali necessità attuali e di utilizzare, come stazione di controllo, un centro operativo privato dotato di idonea attrezzatura, sottoscrivendo apposita convenzione".

Una soluzione che viene ritenuta percorribile dal capo dipartimento "visto il limitato utilizzo della stazione di controllo (circa due sedute a settimana di operazioni tecniche) e anche in considerazione che soluzioni analoghe sono già state attuate per altri uffici periferici dell'Amministrazione con notevoli risparmi anche in termini sia di costi per il fitto passivo che per le manutenzioni". Il funzionario del Ministero inoltre chiede alla Direzione Territoriale della Motorizzazione di "non procedere al trasferimento della sede attuale della sezione di Ravenna alla sede di Cesena, a sospendere eventualmente i lavori di adeguamento di tale sede - e inoltre - a darne comunicazione agli organi istituzionali interessati".