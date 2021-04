Mobilità sostenibile: il Comune punta su aree pedonali, Freccia Blu e bus a chiamata

Con la conferenza online finale del 7 aprile si è concluso il progetto Interreg Europe InnovaSump (Innovazioni nei piani urbani per la mobilità sostenibile), cofinanziato con i fondi europei per lo sviluppo regionale, che si è proposto di innovare, facilitare e diffondere i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS). Gli otto partner delle sette nazioni europee coinvolte (Cipro, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Inghilterra, Italia e Grecia) hanno presenteranno i risultati del proprio impegno attraverso gli esiti dell’implementazione dei rispettivi piani d’azione. Temi principali sono stati il miglioramento delle abitudini di viaggio, la pianificazione della mobilità turistica, la riduzione delle emissioni atmosferiche ed il finanziamento di soluzioni sostenibili attraverso nuove strategie.

La partecipazione del Comune di Ravenna ad InnovaSump ha visto il coinvolgimento, quali portatori di interesse, delle principali associazioni di categoria del territorio e del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna. Il piano d’azione del Comune di Ravenna ha sostenuto la spinta alla pedonalizzazione del centro storico e la realizzazione della Freccia Blu (servizio bus che dalla stazione di Ravenna si dirige verso la costa); il servizio di bus a chiamata quale progetto sperimentale a San Pietro in Vincoli.

“Il Comune di Ravenna – afferma l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani – è stato molto attivo e partecipe nel progetto InnovaSump che in questi ultimi anni, nel percorso verso una mobilità sempre più integrata e sostenibile, ha coinvolto cittadini, associazioni di categoria e altri soggetti. Una partecipazione attiva che è stata anche alla base della redazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, che tiene insieme i temi ambientali, economici e sociali. Un piano strategico alto, a valenza decennale, che delinea le strategie da tradurre gradualmente in azioni”.