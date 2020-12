Mobilità sostenibile scolastica: Ravenna inclusa nel fondo da 20 milioni

Buone notizie arrivano dal Ministero dell’Ambiente, che ha stanziato 20 milioni da destinare a progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. "Un provvedimento che riguarda anche il Comune di Ravenna”, spiega il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle.

“Le risorse saranno disponibili per gli scuolabus delle scuole dell’infanzia ed elementari comunali e statali - continua Croatti - Una misura importante che va nella direzione di una promozione continua e organica della mobilità sostenibile, con particolare attenzione a mezzi a basso impatto per la qualità dell’aria, soprattutto per i trasporti frequenti tra i quali, appunto, quelli tra casa e scuola. Inoltre nel Comune di Ravenna potranno essere finanziati progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile (fino a 5.000 euro), realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche (fino a 10.000 euro), acquistare nuove pensiline per gli scuolabus (fino a 50.000 euro), monitorare i benefici ambientali (fino a 10.000 euro). Potranno partecipare alla ripartizione dei fondi i Comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria che abbiano violato i parametri sulla qualità dell’aria, tra questi appunto il Comune di Ravenna. Un provvedimento che non solo consentirà di risparmiare ma che, rinnovando il parco mezzi più inquinanti, renderà le nostre città più pulite e sostenibili".